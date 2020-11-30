ماكينات ورقيه

(للبيع)
|مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق، تلتف كل قطعه ورق مروحية حول عمود دوراني ويتم اللحام بالالتراسونيك يوجد لفافة ورقية من الجهة الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب، ثم ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقي بواسطة ثني حافة الكوب. متوفر ماكينات بطاقات انتاجيه مختلف من 45 كوب في الدقيقة الي 180 كوب في الدقيقة. ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد ماكينة تشكيل أكواب الايس كريم وعلب الكشري والبوب كورن ماكينات أخرى ماكينة تصنيع غطاء الكوب البلاستيك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسراء جمعه
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|برج الجوهري تقسيم المحافظه الجديده كفرالشيخ- تقسيم المحافظه الجديده
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074645
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1 جنيه
1 جنيه
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