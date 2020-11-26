ماكينات ورقيه

(للبيع)
|#الاكواب_الورقية اثبتت الكفاءه واحتياجات السوق ✅ واصبحت الكثير من المطاعم والكافيهات تعتمد عليها ✅ وعشان #دالتكس _ايجيبت ✅✌️ يهمها مصلحتك هنوفرلك الماكينه المطلوبه لصناعه الاكواب الورقية 💪 ومش بس كدا كمان مش هنسيبك بعد البيع ✔️ معانا هنوفرلك المشروع كامل مش مجرد ماكينه 💯🤝🔊 كمان معانا هنرفولك الضمان والصيانه والتدريب ✌️💪✅ وكمان علينا التركيب وقطع الغيار والخامات المطلوبه من غير تضيع وقت ولف كتير 👌 دالتكس ايجيبت الشركه الرائده ف مجال ماكينات الاكواب الورقي 🔝💯 كبر مشروعك خليك ف المضمون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسراء جمعه
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|برج الجوهري تقسيم المحافظه الجديده كفرالشيخ- تقسيم المحافظه الجديده
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074606
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1 جنيه
1 جنيه
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