ماكينات ورقيه

خط انتاج الأكواب الورقية * يمر خط الإنتاج بعدة مراحل للوصول الى الشكل النهائي للكوب الورقي بمختلف احجامه أولا: مرحلة الطباعه يتم تزويد الماكينة بخام الورق الأبيض ويتم الطباعة عليه بألوان صحية خاصة بالأستخدمات الغذائية ويمكن الطباعة ابتداء من لون واحد الى 6 الوان ثانيا: مرحلة التقطيع وبها يتم تقطع المنتج بالمقاس المطلوب على شكل مروحي ويتوفر نوعان مختلفان من لتقطيع ( نظام البنش-ونظام الداي كاتنج) ثالثا : مرحلة التشكيل والتصنيع تتم هذه المرحلة من خلال تغذية الماكينة بالورق , تلتف كل قطعة ورق مروحية