ماكينات ورقيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

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ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine تقوم بقطع المختلف من الخامات حيث يتم تغذية الورق ثم يتم القطع في المنطقة المعدنية , تحتوي على شاشة لمس , يمكن من خلالها تعديل طول القطع , يمكن استخدامها لكل من الأوراق البيضاء أو المطبوعة . خط انتاج,اكواب ورقية,ورقيات,كوبايات,دالتكس ايجيبت ماكينة,طباعة,ورق ,اكواب ورقية,دالتكس ايجيبت 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : www.elgohary-eg.com أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: www.facebook.com/ElGohary
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسراء جمعه
التليفون: 01272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: برج الجوهري تقسيم المحافظه الجديده كفرالشيخ- تقسيم المحافظه الجديده
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/11/2020
رقم الإعلان: 2073842
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