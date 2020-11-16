ماكينات ورقيه

(للبيع)
|ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة) تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بالورق تلتف كل قطعة ورق مروحية حول عمود دورانى ويتم اللحام بالموجات الفوق الصوتية يوجد لفافة ورقية من الجهه الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب , ثم ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقى بواسطة ثني حافة الكوب. يتم معالجة ورق المقبض في لفة مخصصة تماماً مثل ورقة القاع التي نستخدمها ، ولها وظيفة قطع القالب الأوتوماتيكية. الماكينة مصنوعة من الاستانلس . :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسراء جمعه
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|برج الجوهري تقسيم المحافظه الجديده كفرالشيخ- تقسيم المحافظه الجديده
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073159
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