ماكينات ورقيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

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ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة) تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بالورق تلتف كل قطعة ورق مروحية حول عمود دورانى ويتم اللحام بالموجات الفوق الصوتية يوجد لفافة ورقية من الجهه الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب , ثم ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقى بواسطة ثني حافة الكوب. يتم معالجة ورق المقبض في لفة مخصصة تماماً مثل ورقة القاع التي نستخدمها ، ولها وظيفة قطع القالب الأوتوماتيكية. الماكينة مصنوعة من الاستانلس . :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسراء جمعه
التليفون: 01272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: برج الجوهري تقسيم المحافظه الجديده كفرالشيخ- تقسيم المحافظه الجديده
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/11/2020
رقم الإعلان: 2073159
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صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

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16/11/2020
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8/11/2020
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3/11/2020
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29/10/2020
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ماكينات ورقيه

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#معدات_ثقيله

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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27/10/2020
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ماكينات ورقيه

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العنوان:

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27/10/2020
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25/10/2020
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22/10/2020
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ماكينات ورقيه

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العنوان:

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21/10/2020
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ماكينات ورقيه

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20/10/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

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Paper Cup Machine With Handle ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الي 65كوب / دقيقة تقوم الماك.
العنوان:

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19/10/2020
صورة الاعلان: #معدات_ثقيله - في كفر الشيخ مصر

#معدات_ثقيله

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

حفارة فابو إكس 9 🤩🔥🔥🔥🔥 🏵الأجدد في عالم الحفارات فقط .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

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- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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اتصل

15/10/2020
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