ماكينات زيروكس لطباعة اللوحات الاعلانية بافضل الاسعار (استيراد)

(للبيع)
|تقدم شركتنا اسعار متميزة وهائلة بماكينات زيروكس لطباعة اللوحات واللافتات الاعلانية باقل تكلفة ممكنة وبالضمان والصيانة للاستفسار نرجو الاتصال /01100582266-01011415670
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|internatonal egypt
|التليفون:
|01011415670
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|العنوان:
|5 شارع ناصر متفرع من الشارع الرياضى الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2118052
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100 جنيه
100 جنيه