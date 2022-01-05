ماكينات زيروكس الوان بحالة الزيرو

(للبيع)
|تقدم شركتنا افضل الاسعارعلي جميع موديلات ماكينات زيروكس ديجيتال الوان جميع المقاسات وجميع الاحجام جميع منتجاتنا استيراد الخارج بالضمان ويوجد لدينا مر1كز صيانة متخصصة علي مستوي الجمهورية وبجميع المحافظات والمعاينة داخل مخازنا للاستفسار نرجو الاتصال /01100582266-01011415670
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|internatonal egypt
|التليفون:
|01011415670
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|العنوان:
|5 شارع ناصر متفرع من الشارع الرياضى الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2118049
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100 جنيه
100 جنيه