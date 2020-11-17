ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC - في الإسكندرية مصر

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ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف X628-TC للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات و المكاتب و الشركات. Features: •Fingerprint Capacity: 3000 •ID Card Capacity:10,000 •Record Capacity: 100,000 •Communication: TCP/IP,RS232/485,USB Host •Other function : 3 inch colorful dis
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/11/2020
رقم الإعلان: 2072802
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تاريخ الإعلان
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كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP عالية الجودة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP عالية الجودة يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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17/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP عالية الجودة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP عالية الجودة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP عالية الجودة يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
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الإسكندرية - مصر

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC - في الإسكندرية مصر

ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل X628-TC يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

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اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: مستشعر دخان الحريق Addressableبأعتماد اوروبى - في الإسكندرية مصر

مستشعر دخان الحريق Addressableبأعتماد اوروبى

(للبيع)

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اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: مستشعر دخان الحريق Addressableبأعتماد اوروبى - في الإسكندرية مصر

مستشعر دخان الحريق Addressableبأعتماد اوروبى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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17/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

17/11/2020
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صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco يسعد شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: ساعات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ساعات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع .
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الإسكندرية - مصر

10 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: ساعات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 - في الإسكندرية مصر

ساعات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ساعات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع .
العنوان:

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17/11/2020
صورة الاعلان: سارينة أنذار لنظام الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

سارينة أنذار لنظام الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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17/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP ممتازة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP ممتازة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP ممتازة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP ممتازة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP ممتازة يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
العنوان:

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اتصل

16/11/2020
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ساعات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ساعات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
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الإسكندرية - مصر

اتصل

16/11/2020
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