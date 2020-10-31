ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل FV18 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف FV18 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: -Display: 2.4-inch TFT LCD Color Screen -Fingerprint Capacity:1000 -Vein Capacity: 1,000 -Card Capacity:5,000 (Optional) ID / Mifare /