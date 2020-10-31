(للبيع)
|ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل FV18 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف FV18 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: -Display: 2.4-inch TFT LCD Color Screen -Fingerprint Capacity:1000 -Vein Capacity: 1,000 -Card Capacity:5,000 (Optional) ID / Mifare /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070851
اتصل
اتصل
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
اتصل
100 جنيه
اتصل
اتصل
10 جنيه
1 جنيه
اتصل
10 جنيه
10 جنيه