ماكينات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف K50 للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات و المكاتب و الشركات. Features: •Fingerprint Capacity: 800. •ID Card Capacity: 1000 •Record Capacity:50,000 •Communication: TCP/IP,USB Host •Other Functions: Build-in battery, •simple acc