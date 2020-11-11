ماكينات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

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صورة الاعلان: ماكينات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 - في الإسكندرية مصر

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ماكينات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف K14والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Fingerprint Capacity: 500 •ID Card Capacity:500 •Record Capacity: 50,000 •Communication: TCP/IP,USB Host •Other function: SSR Report,2.8inc
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/11/2020
رقم الإعلان: 2071965
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