ماكينات تصوير وطباعة زيروكس الرسومات الهندسية (بلوتر) (استيراد)

(للبيع)

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صورة الاعلان: ماكينات تصوير وطباعة زيروكس الرسومات الهندسية (بلوتر) (استيراد) - في الجيزة مصر

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شركتنا تقدم افضل الاسعار واقل تكلفة ممكنة بماكينات زيروكس وطباعة الرسومات الهندسية (استيراد) بحالة الزيرو يالضمان والصيانة , للاستفسار نرجو الاتصال /01023389192-01011415670
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: internatonal egypt
التليفون: 01011415670

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 شارع ناصر متفرع من الشارع الرياضى الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2022
رقم الإعلان: 2118053
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صورة الاعلان: ماكينات تصوير زيروكس استيراد باقل الاسعار - في الجيزة مصر

ماكينات تصوير زيروكس استيراد باقل الاسعار

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تقدم شركتنا Iis خصم يصل الي 35%,🔥🔥 علي الماكينة xerox workcentre 5875 النسخ 75 نسخة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: ماكينات زيروكس الوان بحالة الزيرو - في الجيزة مصر

ماكينات زيروكس الوان بحالة الزيرو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تقدم شركتنا افضل الاسعارعلي جميع موديلات ماكينات زيروكس ديجيتال الوان جميع المقاسات وجميع الاحجام جم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: وكيل زيروكس ديجيتال الوان بمصر - في الجيزة مصر

وكيل زيروكس ديجيتال الوان بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تقدم شركتنا وكيل ماكينات زيروكس ديجيتال الوان اسعار هائلة وخصومات رائعة بمناسبة بداية السنة الدراسية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: صيانة زيروكس باقل الاسعار في مصر (استيراد) - في الجيزة مصر

صيانة زيروكس باقل الاسعار في مصر (استيراد)

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تقدم شركتنا افضل واقل الاسعار بماكينات زيروكس الوان استيراد بحالة الزيرو جميع المقاسات (A4/A3/A3+/ ر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: ماكينات زيروكس لطباعة اللوحات الاعلانية بافضل الاسعار (استيراد) - في الجيزة مصر

ماكينات زيروكس لطباعة اللوحات الاعلانية بافضل الاسعار (استيراد)

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تقدم شركتنا اسعار متميزة وهائلة بماكينات زيروكس لطباعة اللوحات واللافتات الاعلانية باقل تكلفة ممكنة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: أحبار ماكينات تصوير المستندات SHARP - في الجيزة مصر

أحبار ماكينات تصوير المستندات SHARP

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متحصصون فى بيع وتوريد وتركيب أحبارماكينات تصوير المستندات SHARP أحبارللتعبئة - جودة عالية حبار.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

4/11/2021
صورة الاعلان: أحبار ماكينات تصوير المستندات SHARP - في الجيزة مصر

أحبار ماكينات تصوير المستندات SHARP

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متحصصون فى بيع وتوريد وتركيب أحبارماكينات تصوير المستندات SHARP أحبارللتعبئة - جودة عالية حبار.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

4/11/2021
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