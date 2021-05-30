ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى

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صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى - في القاهرة مصر

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فيرست ايجيبت تقدم لسيادتكم عروضنا المتميزة فى مجال بيع ماكينات تصوير المستندات ماكينات تصوير وارد الخارج بأسعار مميزة جدا وجميع الماكينات بضمان البيع نقدا و بتسهيلات في السداد/ تدريب اى عدد من المستخدمين استبدال اى نوع من ماكينات التصوير القديمة بماكينات تصويرشارب حديثة استيراد الخارج كما توفر الشركة جميع قطع الغيار والأحبار لمعرفة المزيد الاتصال عل الأرقام التالية. 01100145959/23048311 01222405623- شكرا لرؤية الإعلان www.facebook.com/pages/فيرست-ايجيبت/176425805877948
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

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العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- الزيتون
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/5/2021
رقم الإعلان: 2095628
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صورة الاعلان: صيانة ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

صيانة ماكينات تصوير مستندات شارب

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تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب

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1/4/2021
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شارب ماكينات تصوير مستندات بضمان عام

(للبيع)

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1/4/2021
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