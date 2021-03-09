ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى

(للبيع)
|فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لكم افضل انواع ماكينات تصوير المستندات نعمل فى اكبر الماركات العالمية البيع بارخص الاسعار بضمان شامل لمدة عام البيع نقدا اوبتسهيلات فى السداد الصيانة عقود صيانة سنويةاو نصف سنوية او زيارات مع توفير جميع قطع الغياروالاحبار الاصلية مهندسين متخصصون استبدال ماكينتك القديمة باخرى جديدة ت – 23048311 - 0122405623 - 01100145959 مع تحيات ادارة المبيعات وشكرا لروية الاعلان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|first egypt
|التليفون:
|01222405623
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|العنوان:
|ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086597
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه