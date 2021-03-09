ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى

(للبيع)

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صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى - في القاهرة مصر

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فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لكم افضل انواع ماكينات تصوير المستندات نعمل فى اكبر الماركات العالمية البيع بارخص الاسعار بضمان شامل لمدة عام البيع نقدا اوبتسهيلات فى السداد الصيانة عقود صيانة سنويةاو نصف سنوية او زيارات مع توفير جميع قطع الغياروالاحبار الاصلية مهندسين متخصصون استبدال ماكينتك القديمة باخرى جديدة ت – 23048311 - 0122405623 - 01100145959 مع تحيات ادارة المبيعات وشكرا لروية الاعلان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/3/2021
رقم الإعلان: 2086597
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صورة الاعلان: تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانةماك.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: بيع ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار مفجاة - في القاهرة مصر

بيع ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار مفجاة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لكم أفضل أنواع ماكينات تصوير المستندات نعمل فى اكبر الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/3/2021
صورة الاعلان: احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمكتبات والم.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

30/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت تقدم لسيادتكم عروضنا المتميزة فى مجال بيع ماكينات تصوير المستندات ماكينات تصوير وارد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لسيادتكم افضل واحداث ماكينات تصوير المستندات يوجد لدينا .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا - في القاهرة مصر

تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانة آلات.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

14/12/2020
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صورة الاعلان: قطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

قطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمدارس الحكو.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

14/12/2020
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