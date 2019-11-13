ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار بحالة الزيرو

(للبيع)
|فيرست ايجيبت تقدم لسيادتكم عروضنا المتميزة فى مجال بيع ماكينات تصوير المستندات ماكينات تصوير وارد الخارج بأسعار مميزة جدا وجميع الماكينات بضمان البيع نقدا و بتسهيلات في السداد/ تدريب اى عدد من المستخدمين استبدال اى نوع من ماكينات التصوير القديمة بماكينات تصويرشارب حديثة استيراد الخارج كما توفر الشركة جميع قطع الغيار والأحبار لمعرفة المزيد الاتصال عل الأرقام التالية. أو التوصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك 01100145959/23048311 01222405623- شكرا لرؤية الإعلان www.facebook.com/pages/فيرست-ايجيب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|first egypt
|التليفون:
|01222405623
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|العنوان:
|ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- الزيتون
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050084
10 جنيه
10 جنيه