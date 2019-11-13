ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار بحالة الزيرو

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار بحالة الزيرو - في القاهرة مصر

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فيرست ايجيبت تقدم لسيادتكم عروضنا المتميزة فى مجال بيع ماكينات تصوير المستندات ماكينات تصوير وارد الخارج بأسعار مميزة جدا وجميع الماكينات بضمان البيع نقدا و بتسهيلات في السداد/ تدريب اى عدد من المستخدمين استبدال اى نوع من ماكينات التصوير القديمة بماكينات تصويرشارب حديثة استيراد الخارج كما توفر الشركة جميع قطع الغيار والأحبار لمعرفة المزيد الاتصال عل الأرقام التالية. أو التوصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك 01100145959/23048311 01222405623- شكرا لرؤية الإعلان www.facebook.com/pages/فيرست-ايجيب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

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العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- الزيتون
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/1/2020
رقم الإعلان: 2050084
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صورة الاعلان: احبار معدل اعلى ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

احبار معدل اعلى ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمكتبات والم.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

13/11/2019
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب بضمان عام - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب بضمان عام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة ان تقدم لسيادتكم افضل الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

13/11/2019
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