ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج

فيرست ايجيبت تقدم لسيادتكم عروضنا المتميزة فى مجال بيع ماكينات تصوير المستندات ماكينات تصوير وارد الخارج بأسعار مميزة جدا وجميع الماكينات بضمان البيع نقدا و بتسهيلات في السداد/ تدريب اى عدد من المستخدمين استبدال اى نوع من ماكينات التصوير القديمة بماكينات تصويرشارب حديثة استيراد الخارج كما توفر الشركة جميع قطع الغيار والأحبار لمعرفة المزيد الاتصال عل الأرقام التالية. أو التوصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك 01100145959/23048311 01222405623- شكرا لرؤية الإعلان www.facebook.com/pages/فيرست-ايجيب