ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج - في القاهرة مصر

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فيرست ايجيبت تقدم لسيادتكم عروضنا المتميزة فى مجال بيع ماكينات تصوير المستندات ماكينات تصوير وارد الخارج بأسعار مميزة جدا وجميع الماكينات بضمان البيع نقدا و بتسهيلات في السداد/ تدريب اى عدد من المستخدمين استبدال اى نوع من ماكينات التصوير القديمة بماكينات تصويرشارب حديثة استيراد الخارج كما توفر الشركة جميع قطع الغيار والأحبار لمعرفة المزيد الاتصال عل الأرقام التالية. أو التوصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك 01100145959/23048311 01222405623- شكرا لرؤية الإعلان www.facebook.com/pages/فيرست-ايجيب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- الزيتون
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/1/2021
رقم الإعلان: 2081165
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صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لسيادتكم افضل واحداث ماكينات تصوير المستندات يوجد لدينا .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا - في القاهرة مصر

تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانة آلات.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: قطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

قطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمدارس الحكو.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات اقل تكلفة واكثر جودة ماكينات تصوير مستندات استعمال الخارج .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

5/12/2020
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