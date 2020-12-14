ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج - في القاهرة مصر

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فيرست ايجيت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لسيادتكم افضل واحداث ماكينات تصوير المستندات يوجد لدينا احداث ماكينات التصوير تعمل (برنتر – فاكس – اسكانر ) كل هذة الامكانيات فى ماكينة واحد مع وجود ضمان شامل كما توفر الشركة ايضا قطع الغيار والاحبار . اسعار ممتازة مهندسين متخصصون ضمان لمدة عام صيانه دوريه تسهيلات فى السداد القيام بعمل عقود صيانة سنويه يتوافر لدينا جميع قطع الغيار والاحبار الاصليه لجميع الموديلات توشيبا - كانون - ريكو -شارب للمزيد الاتصال عل الأرقام التالية. أو التوصل معنا عبر صفح
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة, 10/20شارع ابادير - الزيتون- الزيتون
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2076176
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صورة الاعلان: تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا - في القاهرة مصر

تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانة آلات.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: قطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

قطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمدارس الحكو.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات اقل تكلفة واكثر جودة ماكينات تصوير مستندات استعمال الخارج .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: صيانة ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا - في القاهرة مصر

صيانة ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانةماكي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: بيع ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار خيالية - في القاهرة مصر

بيع ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار خيالية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لسيادتكم افضل واحداث ماكينات تصوير المستندات يوجد لدينا .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمكتبات والم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/9/2020
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صورة الاعلان: بيع ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار خيالية - في القاهرة مصر

بيع ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار خيالية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لكم افضل انواع ماكينات تصوير المستندات نعمل فى اكبر الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/9/2020
صورة الاعلان: صيانة ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا - في القاهرة مصر

صيانة ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانةماكين.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/9/2020
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