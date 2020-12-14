ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج

فيرست ايجيت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لسيادتكم افضل واحداث ماكينات تصوير المستندات يوجد لدينا احداث ماكينات التصوير تعمل (برنتر – فاكس – اسكانر ) كل هذة الامكانيات فى ماكينة واحد مع وجود ضمان شامل كما توفر الشركة ايضا قطع الغيار والاحبار . اسعار ممتازة مهندسين متخصصون ضمان لمدة عام صيانه دوريه تسهيلات فى السداد القيام بعمل عقود صيانة سنويه يتوافر لدينا جميع قطع الغيار والاحبار الاصليه لجميع الموديلات توشيبا - كانون - ريكو -شارب للمزيد الاتصال عل الأرقام التالية. أو التوصل معنا عبر صفح