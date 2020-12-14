ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج

(للبيع)
|فيرست ايجيت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لسيادتكم افضل واحداث ماكينات تصوير المستندات يوجد لدينا احداث ماكينات التصوير تعمل (برنتر – فاكس – اسكانر ) كل هذة الامكانيات فى ماكينة واحد مع وجود ضمان شامل كما توفر الشركة ايضا قطع الغيار والاحبار . اسعار ممتازة مهندسين متخصصون ضمان لمدة عام صيانه دوريه تسهيلات فى السداد القيام بعمل عقود صيانة سنويه يتوافر لدينا جميع قطع الغيار والاحبار الاصليه لجميع الموديلات توشيبا - كانون - ريكو -شارب للمزيد الاتصال عل الأرقام التالية. أو التوصل معنا عبر صفح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|first egypt
|التليفون:
|01222405623
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|العنوان:
|ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة, 10/20شارع ابادير - الزيتون- الزيتون
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076176
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
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