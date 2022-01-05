ماكينات تصوير زيروكس استيراد باقل الاسعار

(للبيع)
|تقدم شركتنا Iis خصم يصل الي 35%,🔥🔥 علي الماكينة xerox workcentre 5875 النسخ 75 نسخة في الدقيقة • زمن التسخين 30 ثانية • سرعة الخروج لأول ورقة 2.9 ثانية • عدد النسخ الممكن إنتاجها بضغطة واحدة 1 : 9999 • مقاسات الأوراق A3 الي A5 • امكانية الطباعة علي خامات حتي 200 جرام . الزووم 25%:400% والزيادة أو النقص بمعدل 1% نسب ثابتة • الذاكرة 1 G • وضوح الطباعة 1200*4800 نقطة . وضوح التصوير 600*600 • وحدة دوبلكس ( للطباعة علي الوجهين ) • وحدة فيدر (Feeder للاستفسار يرجى الاتصال بنا علي 0235725133/0101141
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|internatonal egypt
|التليفون:
|01011415670
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|العنوان:
|5 شارع ناصر متفرع من الشارع الرياضى الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2118048
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100 جنيه
100 جنيه