ماكينات تصوير زيروكس استيراد باقل الاسعار

تقدم شركتنا Iis خصم يصل الي 35%,🔥🔥 علي الماكينة xerox workcentre 5875 النسخ 75 نسخة في الدقيقة • زمن التسخين 30 ثانية • سرعة الخروج لأول ورقة 2.9 ثانية • عدد النسخ الممكن إنتاجها بضغطة واحدة 1 : 9999 • مقاسات الأوراق A3 الي A5 • امكانية الطباعة علي خامات حتي 200 جرام . الزووم 25%:400% والزيادة أو النقص بمعدل 1% نسب ثابتة • الذاكرة 1 G • وضوح الطباعة 1200*4800 نقطة . وضوح التصوير 600*600 • وحدة دوبلكس ( للطباعة علي الوجهين ) • وحدة فيدر (Feeder للاستفسار يرجى الاتصال بنا علي 0235725133/0101141