ماكينات تصنيع عبوات بلاستيك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات تصنيع عبوات بلاستيك - في كفر الشيخ مصر

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ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية - تقوم الماكينة بتشكيل مختلف الاشكال بنظام الفاكيوم - يتم تغير القالب على الشكل المطلوب - وتقوم بتصنيع من اول العلب الصغيرة الى علب الوجبات الكبيرة فيديو توضيحي للمعدة: ماكينة,تشكيل,تصنيع,عبوات بلاستيك,بلاستيكية,فاكيوم,دالتكس ايجيبت 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو التواصل عبر البريد الالكترونى: info@daltexeg.com أو زيا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سنيه عبدابعزيز
التليفون: 01272227795

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/5/2021
رقم الإعلان: 2094431
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5/5/2021
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صورة الاعلان: #معدات-مصانع-الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

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27/4/2021
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26/4/2021
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18/4/2021
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15/4/2021
صورة الاعلان: #معدات-مصانع-الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

#معدات-مصانع-الاعلاف

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30/3/2021
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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

4/3/2021
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