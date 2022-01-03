ماكينات تصنيع العلب الكرتونية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات تصنيع العلب الكرتونية - في القاهرة مصر

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ماكينات تصنيع العلب الكرتونية 🔥 شركة #دالتكس_ايجيبت بتقدم لكل الشباب و رجال الاعمال الراغبين في انشاء المشاريع المربحة >>> ماكينة صناعة العلب الكرتونية و كمان كل المواد الخام ال محتاجها لمشروعك 😎👌 #علب_التيك_اوى #خليك_فى_المضمون #خليك_فى_اللى_ينجزك #معدات_مستلزمات_وجبات_المطاعم #مستلزمات_الوجبات_السريعة #مشروعك_بالتقسيط #شركة_دالتكس_ايجيبت يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهري
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/1/2022
رقم الإعلان: 2117799
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: قطع غيار ماكينات الأكواب الورقية - في القاهرة مصر

قطع غيار ماكينات الأكواب الورقية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

المنتجات الورقية هي اساس الصناعات في الوقت الحالي 💪🔥 لأن كل ثانية يتوقف فيها مصنعك.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: حفار ( FP220 ) - في القاهرة مصر

حفار ( FP220 )

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حفار ( FP220 ) يستخدم في حفر الخنادق وعمليات القطع للمواد الضخمه ورفع المواد الثقيله تتميز المع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/1/2022
صورة الاعلان: سيستم تشخيص اعطال السيارات THINK DIAG 2021 - في القاهرة مصر

سيستم تشخيص اعطال السيارات THINK DIAG 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سيستم تشخيص اعطال السيارات THINK DIAG 2021 الفيشه think diag ٢٠٢١ البلوتوث ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/12/2021
صورة الاعلان: طلمبات اعماق مضخات مواتير - في القاهرة مصر

طلمبات اعماق مضخات مواتير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نستورد كل ماهوا جيد من مضخات استينليس استيل ومواتير غاطسة ذات جودة عالية جدا باسعار فى متناول الجميع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/12/2021
صورة الاعلان: معرض صحارى مضخات طلمبات - في القاهرة مصر

معرض صحارى مضخات طلمبات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

معرض صحارى 2015-2017 تم عرض جميع ما نستوزدة من مضخات ومواتير غاطسة وبحمد اللة وفضلة نال اعجاب الحاضر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/12/2021
صورة الاعلان: حفـار كـاتيـنة ( اطـارات كـاوتش ) - في القاهرة مصر

حفـار كـاتيـنة ( اطـارات كـاوتش )

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حفـار كـاتيـنة ( اطـارات كـاوتش ) الممـيـزات : أداء قـوي ومـوثـوق - تـوفـير الـوقـود مجهـز بجهـاز ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: خط تعبئة السوائل اللزجة وشديدة اللزوجة من شركة ايجي باك - في القاهرة مصر

خط تعبئة السوائل اللزجة وشديدة اللزوجة من شركة ايجي باك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🔴لماذا ماكينات إيجى باك لتعبئة السوائل . ـ 🔴نختلف عن الاخرين بصناعة الماكينات بن.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/12/2021
صورة الاعلان: توتال سوكيا im55 و im52 للبيع جديد للبيع بأقل سعر - في القاهرة مصر

توتال سوكيا im55 و im52 للبيع جديد للبيع بأقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

متاح توتالات سوكيا جديده بمشتملاتها بأقل سعر في السوق لفتره محدوده بأسبقيه الحجز شركه الامل للتجاره .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: موازين قامه سوكيا وتوبكون - في القاهرة مصر

موازين قامه سوكيا وتوبكون

(للبيع)

- في القاهرة مصر

متاح جميع انواع الموازين الاسعار ابتاءا من 2500 جنيه فقط بالحامل والقامه ويوجد موازين سوكيا وتوبكون.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: مصاعد هاى سبيد - في القاهرة مصر

مصاعد هاى سبيد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستعلام والتواصل مع الشركه المركز الرئيسي ( القاهرة ) : مدينة نصر موبايل : 01005884817 Email : h.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: رسم اولاين تطريز لدينا كافة البرامج التالية تطريز تريكو نسيج خياطة محاسبة - في القاهرة مصر

رسم اولاين تطريز لدينا كافة البرامج التالية تطريز تريكو نسيج خياطة محاسبة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

رسم اولاين تطريز لدينا كافة البرامج التالية تطريز تريكو نسيج خياطة محاسبة وغيرها ولدينا 200 الف تصمي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/10/2021
صورة الاعلان: سبيروميتر - في القاهرة مصر

سبيروميتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

متقدم جدا و دقيق في قياساته كما يتميز بالجوده العالية متعدد الوظائف والإمكانيات للكثير من الفحوصات م.
العنوان:

القاهرة - مصر

21,000 جنيه

14/10/2021
صورة الاعلان: جهاز الانعاش الرئوي AED - في القاهرة مصر

جهاز الانعاش الرئوي AED

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بثلاث خطوات3️⃣ يمكنك إنقاذ إنسان من السكتة 💔القلبية. 👈 ضع الشرائح, .
العنوان:

القاهرة - مصر

23,000 جنيه

14/10/2021
صورة الاعلان: ماكينة ايس كريم - في القاهرة مصر

ماكينة ايس كريم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للبيع ماكينة ايس كريم استانلس وماتور تحمل للمصانع وشركات تصنيع الايس كريم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/10/2021
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