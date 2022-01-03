(للبيع)
|ماكينات تصنيع العلب الكرتونية 🔥 شركة #دالتكس_ايجيبت بتقدم لكل الشباب و رجال الاعمال الراغبين في انشاء المشاريع المربحة >>> ماكينة صناعة العلب الكرتونية و كمان كل المواد الخام ال محتاجها لمشروعك 😎👌 #علب_التيك_اوى #خليك_فى_المضمون #خليك_فى_اللى_ينجزك #معدات_مستلزمات_وجبات_المطاعم #مستلزمات_الوجبات_السريعة #مشروعك_بالتقسيط #شركة_دالتكس_ايجيبت يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117799
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