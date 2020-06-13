ماكينات تصنيع العلب الكرتونية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات تصنيع العلب الكرتونية - في كفر الشيخ مصر

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ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل راغبي انشاء المشاريع المربحة من الشباب و رجال الأعمال , تملك ماكينة صناعة العلب الكرتونية و أيضا المواد الخام اللازمة لاقامة المشروع 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسر مصطفى الجوهري
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري- كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/6/2020
رقم الإعلان: 2060731
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

📝لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل 👌&#.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: ماكينة الات تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي - في كفر الشيخ مصر

ماكينة الات تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي 👌 - تعتبر الماكينة من اسرع المع.
العنوان:

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21/5/2020
صورة الاعلان: مفتت العلف " Crumbler " - في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف " Crumbler "

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف " Crumbler " * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط ان.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

874 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية ( دوبل , س.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

233 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة) تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية يتم التص.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

474 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: الات مجزر دواجن الى - في كفر الشيخ مصر

الات مجزر دواجن الى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات مت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

899 جنيه

18/5/2020
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صورة الاعلان: مكابس اعلاف_معدات مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

مكابس اعلاف_معدات مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مـمـيـزات الـمـكـبـس : يتميز مكبس الجوهري بوجود محرك رئيسي واحد ينقل الحركة عن طريق صندوق تروس يعطي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

985 جنيه

17/5/2020
صورة الاعلان: الات ومعدات تجهيزات مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

الات ومعدات تجهيزات مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯👌استلم مصنعك على التشغيل 💯👌تقدم شركة الجوهرى لجميع العملاء مصنعك ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

525 جنيه

16/5/2020
صورة الاعلان: معـدات إنـتـاج السيلاچ - في كفر الشيخ مصر

معـدات إنـتـاج السيلاچ

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

معـدات إنـتـاج السيلاچ - يتوفر لدى شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف " خطوط إنتاج السيلاچ الثاب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

752 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: خلاط العلف_معدات مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

خلاط العلف_معدات مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خلاط العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف (خلاط العلف).
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

588 جنيه

12/5/2020
صورة الاعلان: ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية - في كفر الشيخ مصر

ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية - تقوم الماكينة بتشكيل مختلف الاشكال بنظام الفاكيوم - يتم تغير ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

895 جنيه

12/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الشاليمو الورقى - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الشاليمو الورقى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

يفضل الكثير من الناس تناول العصائر والمشروبات الساخنة باستخدام الشاليمو ويوجد اضرار كتيرة للشاليمو .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

583 جنيه

12/5/2020
صورة الاعلان: Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي - في كفر الشيخ مصر

Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي يمكنكم الاتصال بنا على: 002.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

988 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: thermoforming machine ماكينة تشكيل عبوات الطعام البلاستكية الشفافة - في كفر الشيخ مصر

thermoforming machine ماكينة تشكيل عبوات الطعام البلاستكية الشفافة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

thermoforming machine ماكينة تشكيل عبوات الطعام البلاستكية الشفافة يمكنكم الاتصال بنا على: 002-0.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

895 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: مكبس العلف - في كفر الشيخ مصر

مكبس العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مكبس العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (مكبس العلف) وهو العامل الرئيسي في خط انتاج ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

785 جنيه

10/5/2020
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