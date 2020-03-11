(للبيع)
|ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل راغبي انشاء المشاريع المربحة من الشباب و رجال الأعمال , تملك ماكينة صناعة العلب الكرتونية و أيضا المواد الخام اللازمة لاقامة المشروع ماكينة,تصنيع,العلب,الورقية,التقسيط, ماكينات,صناعة,البوكس الورق,التقسيط,دالتكس ايجيبت مشروعك,بالتقسيط,دالتكس,ايجيبت 📞 يمكنكم الاتصال بنا على 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢 العنوان: كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|00201001160396
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055651
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