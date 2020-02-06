ماكينات تصنيع العلب الكرتونية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات تصنيع العلب الكرتونية - في كفر الشيخ مصر

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ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل راغبي انشاء المشاريع المربحة من الشباب و رجال الأعمال , تملك ماكينة صناعة العلب الكرتونية و أيضا المواد الخام اللازمة لاقامة المشروع الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65( برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 888 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/2/2020
رقم الإعلان: 2051832
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27/1/2020
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(للبيع)

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27/1/2020
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24/1/2020
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22/1/2020
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21/1/2020
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21/1/2020
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العنوان:

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20/1/2020
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العنوان:

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18/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع شكائر منسوجة 3x1 - في كفر الشيخ مصر

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(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

656 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الشاليموة الورقي - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الشاليموة الورقي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الشاليموة الورقي خلال الوقت الحالي يعد الشاليموه الورقي المنتج الأكثر طلباً في السوق ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

522 جنيه

15/1/2020
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