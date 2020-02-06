ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل راغبي انشاء المشاريع المربحة من الشباب و رجال الأعمال , تملك ماكينة صناعة العلب الكرتونية و أيضا المواد الخام اللازمة لاقامة المشروع الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65( برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري