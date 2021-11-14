ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية 🔥 = تقوم الماكينة بتشكيل مختلف الاشكال بنظام الفاكيوم. 👌 = يتم تغير القالب على الشكل المطلوب. 💯 = تقوم بتصنيع من اول العلب الصغيرة الى علب الوجبات الكبيرة. ✅ ⚠️فيديو توضيحي للمعدة ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078