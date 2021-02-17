ماكينات الومنيوم الفويل والاسترتش الاتومتكيا والنصف اتوماتيك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات الومنيوم الفويل والاسترتش الاتومتكيا والنصف اتوماتيك - في القاهرة مصر

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حدث آلات وماكينات لف الومنيوم الفويل القصدير والاسترتش فيلم واراص ورولات الومنيوم الاركيله الجينرال للصناعات من كبرى مصنعون الماكينات بالشرق الاوسط 22 عاما فى صناعه وتطوير الماكينات نقوم بصناعه الماكينات طبقا لمواصفات الجودة الاروبيه ومصنعه بأعلى معايير الجودة العالميه وبالضمان جميع ماكينات الجينرال حاصله على شهادة جودة المنتج iso9001 للتواصل / 01148284279
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجينرال للصناعات المتطوره
التليفون: 01148284279

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العنوان: - القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/3/2021
رقم الإعلان: 2085550
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز شحن تكييف السيارات الاوتوماتيك TEKTINO RCC - 6S - في القاهرة مصر

جهاز شحن تكييف السيارات الاوتوماتيك TEKTINO RCC - 6S

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز شحن تكييف السيارات الاوتوماتيك TEKTINO RCC - 6S أفضل وأحدث محطة شحن فريون السيارات 2021 تتميز م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: سيستم تشخيص اعطال السيارات LAUNCH GOLO V 4.0 - في القاهرة مصر

سيستم تشخيص اعطال السيارات LAUNCH GOLO V 4.0

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سيستم تشخيص اعطال السيارات LAUNCH GOLO V 4.0 لغه عربية + لغه انجليزية. تغطية شاملة لجميع انواع الس.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: ماكينة فك و تركيب اطارات - في القاهرة مصر

1 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: تروللى عده كامل ٤٠٠ قطعه - في القاهرة مصر

تروللى عده كامل ٤٠٠ قطعه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تروللى عده كامل ٤٠٠ قطعه 7 درج + دريل هوا هديه مجانيه مناسب لجميع مراكز الصيانة .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: الان عرض تجهيز محلات الزيوت والشحومات - في القاهرة مصر

الان عرض تجهيز محلات الزيوت والشحومات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الان عرض تجهيز محلات الزيوت والشحومات احصل عل العرض كامل بسعر خاص جدا فقط من كارتك ايجيبت العرض .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: تروللى عده كامل ٤٠٠ قطعه 7 درج مناسب لجميع مراكز الصيانة وورش خدمة السيا - في القاهرة مصر

تروللى عده كامل ٤٠٠ قطعه 7 درج مناسب لجميع مراكز الصيانة وورش خدمة السيا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تروللى عده كامل ٤٠٠ قطعه 7 درج مناسب لجميع مراكز الصيانة وورش خدمة السيارات ضما.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/2/2021
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صورة الاعلان: كمبروسور هواء ١٠٠ لتر /٢٠٠ لتر /٥٠٠ لتر - في القاهرة مصر

كمبروسور هواء ١٠٠ لتر /٢٠٠ لتر /٥٠٠ لتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كمبروسور هواء ١٠٠ لتر /٢٠٠ لتر /٥٠٠ لتر ملفات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: كوريك 2 طن - في القاهرة مصر

كوريك 2 طن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كوريك 2 طن مناسب لجميع السيارات الملاكى والجيب والربع نقل للاستفسار - 01285899830 - 01068452308 الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: جهاز شحن تكييف السيارات الاوتوماتيك TEKTINO RCC - 6S - في القاهرة مصر

جهاز شحن تكييف السيارات الاوتوماتيك TEKTINO RCC - 6S

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز شحن تكييف السيارات الاوتوماتيك TEKTINO RCC - 6S أفضل وأحدث محطة شحن فريون السيارات 2021 تتميز م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: فيشة THING DIAG لفحص و تشخيص اعطال السيارات - في القاهرة مصر

فيشة THING DIAG لفحص و تشخيص اعطال السيارات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيشة THING DIAG لفحص و تشخيص اعطال السيارات ضمان سنتين و تحديث سنة مجانا لغه عربية + لغه انجليزية.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: ماكينه النيتروجين N2 - في القاهرة مصر

ماكينه النيتروجين N2

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينه النيتروجين N2 الجهاز أتوماتيك به أمكانية التزويد الهواء و سحب الهواء أتوماتيك . أمكانية الضبط.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: جهاز شحن تكييف السيارات الاوتوماتيك TEKTINO RCC - 6S - في القاهرة مصر

جهاز شحن تكييف السيارات الاوتوماتيك TEKTINO RCC - 6S

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز شحن تكييف السيارات الاوتوماتيك TEKTINO RCC - 6S أفضل وأحدث محطة شحن فريون السيارات 2021 تتميز م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: سيستم تشخيص اعطال السيارات LAUNCH PRO V4.0 - في القاهرة مصر

سيستم تشخيص اعطال السيارات LAUNCH PRO V4.0

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سيستم تشخيص اعطال السيارات LAUNCH PRO V4.0 لغه عربية + لغه انجليزية. تغطية شاملة لجميع انواع السيا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: ماكينة شفط و استعدال صاج السيارات - في القاهرة مصر

ماكينة شفط و استعدال صاج السيارات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينة شفط و استعدال صاج السيارات جهاز سمكرة واستعدال صاج السيارات علي البارد - استعدال اي صدمات في.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/2/2021
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