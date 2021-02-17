ماكينات الومنيوم الفويل والاسترتش الاتومتكيا والنصف اتوماتيك

(للبيع)
|حدث آلات وماكينات لف الومنيوم الفويل القصدير والاسترتش فيلم واراص ورولات الومنيوم الاركيله الجينرال للصناعات من كبرى مصنعون الماكينات بالشرق الاوسط 22 عاما فى صناعه وتطوير الماكينات نقوم بصناعه الماكينات طبقا لمواصفات الجودة الاروبيه ومصنعه بأعلى معايير الجودة العالميه وبالضمان جميع ماكينات الجينرال حاصله على شهادة جودة المنتج iso9001 للتواصل / 01148284279
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجينرال للصناعات المتطوره
|التليفون:
|01148284279
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085550
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه