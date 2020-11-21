ماكينات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 - في الإسكندرية مصر

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ماكينات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف F22 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/11/2020
رقم الإعلان: 2073297
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21/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP رائعة الجودة PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP رائعة الجودة PIR

(للبيع)

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كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP رائعة الجودة PIR تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
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21/11/2020
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وحدة تحكم وأنذارحريق 16 Zoneانتاج انجليزى يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

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10 جنيه

21/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم وأنذارحريق 16 Zoneانتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم وأنذارحريق 16 Zoneانتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم وأنذارحريق 16 Zoneانتاج انجليزى يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
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21/11/2020
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مبادرة تأمين دور العبادة مساجد و كنائس مصر

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10 جنيه

21/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة مساجد و كنائس مصر - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة مساجد و كنائس مصر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة مساجد و كنائس مصر تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

21/11/2020
صورة الاعلان: ماكينات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 - في الإسكندرية مصر

ماكينات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ماكينات الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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21/11/2020
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العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

19/11/2020
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