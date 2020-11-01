ماسك للدراجات البخارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماسك للدراجات البخارية - في القاهرة مصر

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مواصفات المنتج ماسك شارك للدراجة البخارية يحمي القائد من الهواء لسرعة عالية يحمي الراكب من الأتربة داخل العين يحمي الراكب حجب الرؤية اثناء الشبورة منتج مهم جداا لراكب الريس والموتوسيكلات بجميع أنواعها والبيتش بج والإنشاءات المعمارية والبحرية ماسك شارك للدراجة البخارية يحمي القائد من الهواء لسرعة عالية يحمي الراكب من الأتربة داخل العين يحمي الراكب حجب الرؤية اثناء الشبورة منتج مهم جداا لراكب الريس والموتوسيكلات بجميع أنواعها والبيتش بج والإنشاءات المعمارية والبحرية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Shenouda Mamdouh
التليفون: 01159615162

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العنوان: 25 شارع بركة الرطل باب الشعرية الظاهر- باب الشعرية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/11/2020
رقم الإعلان: 2070960
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صورة الاعلان: جوز مقبض كاوتش زلمكة أسود - في القاهرة مصر

جوز مقبض كاوتش زلمكة أسود

(للبيع)

- في القاهرة مصر

السلام عليكم والرحمة اللة بركاتة أشترى الان جوز مقبض كاوتش زلمكة أسود .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

35 جنيه

1/11/2020
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