ماسك للدراجات البخارية

(للبيع)
|مواصفات المنتج ماسك شارك للدراجة البخارية يحمي القائد من الهواء لسرعة عالية يحمي الراكب من الأتربة داخل العين يحمي الراكب حجب الرؤية اثناء الشبورة منتج مهم جداا لراكب الريس والموتوسيكلات بجميع أنواعها والبيتش بج والإنشاءات المعمارية والبحرية ماسك شارك للدراجة البخارية يحمي القائد من الهواء لسرعة عالية يحمي الراكب من الأتربة داخل العين يحمي الراكب حجب الرؤية اثناء الشبورة منتج مهم جداا لراكب الريس والموتوسيكلات بجميع أنواعها والبيتش بج والإنشاءات المعمارية والبحرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Shenouda Mamdouh
|التليفون:
|01159615162
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|العنوان:
|25 شارع بركة الرطل باب الشعرية الظاهر- باب الشعرية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070960
35 جنيه