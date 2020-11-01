ماسك للدراجات البخارية

مواصفات المنتج ماسك شارك للدراجة البخارية يحمي القائد من الهواء لسرعة عالية يحمي الراكب من الأتربة داخل العين يحمي الراكب حجب الرؤية اثناء الشبورة منتج مهم جداا لراكب الريس والموتوسيكلات بجميع أنواعها والبيتش بج والإنشاءات المعمارية والبحرية ماسك شارك للدراجة البخارية يحمي القائد من الهواء لسرعة عالية يحمي الراكب من الأتربة داخل العين يحمي الراكب حجب الرؤية اثناء الشبورة منتج مهم جداا لراكب الريس والموتوسيكلات بجميع أنواعها والبيتش بج والإنشاءات المعمارية والبحرية