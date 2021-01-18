ماستر تكنو فيجن لتوريد وتركيب كاميرات المراقبه وجميع الانظمه الامنيه

(للبيع)
|ماستر تكنوفيجن لتوريد وتركيب جميع الأنظمة الأمنية والشبكات والانتركوم وكاميرات المراقبة والبوابات الالكترونية والأنظمة الصوتية وأنظمة الحضور والانصراف وأنظمة الستلايت والسنترالات الداخلية معتمدين sira اتصالات ودو لجميع أنواع المشاريع أبراج وبنايات وتجهيز فلل ومكاتب ومطاعم وكوفي شوب ونعمل مع جميع الهيئات الحكومية لدينا مهندسين ذو كفاءة عالية لتقديم أقوي الخدمات الفنية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ماستر تكنو فيجن
|التليفون:
|042347303- 0521002951
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|العنوان:
|شارع النخيل -ديره - دبي- ديره
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080484
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