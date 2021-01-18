ماستر تكنو فيجن لتوريد وتركيب كاميرات المراقبه وجميع الانظمه الامنيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماستر تكنو فيجن لتوريد وتركيب كاميرات المراقبه وجميع الانظمه الامنيه - في دبي الإمارات

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ماستر تكنوفيجن لتوريد وتركيب جميع الأنظمة الأمنية والشبكات والانتركوم وكاميرات المراقبة والبوابات الالكترونية والأنظمة الصوتية وأنظمة الحضور والانصراف وأنظمة الستلايت والسنترالات الداخلية معتمدين sira اتصالات ودو لجميع أنواع المشاريع أبراج وبنايات وتجهيز فلل ومكاتب ومطاعم وكوفي شوب ونعمل مع جميع الهيئات الحكومية لدينا مهندسين ذو كفاءة عالية لتقديم أقوي الخدمات الفنية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ماستر تكنو فيجن
التليفون: 042347303- 0521002951

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع النخيل -ديره - دبي- ديره
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 درهم
تاريخ الإعلان: 18/1/2021
رقم الإعلان: 2080484
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | تطل على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | تطل على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | تطل على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع مساح.
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18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | تطل على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | تطل على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | تطل على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع مساح.
القسم: 

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18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة : 42,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة : 42,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة : 42,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 42,000 قدم .
القسم: 

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة : 42,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة : 42,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية مميزة | مساحة : 42,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 42,000 قدم .
القسم: 

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18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | على شارعين منهم شارع رئيسي | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | على شارعين منهم شارع رئيسي | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | على شارعين منهم شارع رئيسي | مدينة شخبوط أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم ش.
القسم: 

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | على شارعين منهم شارع رئيسي | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | على شارعين منهم شارع رئيسي | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | على شارعين منهم شارع رئيسي | مدينة شخبوط أبوظبي أرض تجارية تقع على شارعين منهم ش.
القسم: 

اتصل

18/1/2021
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صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة شخبوط قريبة من الخدمات مساحة الارض ( 200×200 قدم ) ا

للبيع ارض سكنية منطقة شخبوط قريبة من الخدمات مساحة الارض ( 200×200 قدم ) ا

(للبيع)

للبيع ارض سكنية منطقة شخبوط قريبة من الخدمات مساحة الارض ( 200×200 قدم ) الاحوض الاولى السعر ( 4.50.
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اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | تطل على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | تطل على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | تطل على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية على شارع رئيسي بمساحة كبيرة م.
القسم: 

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | تطل على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | تطل على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | تطل على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية على شارع رئيسي بمساحة كبيرة م.
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18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 5 غرف نوم | مجلس واسع | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي

للبيع.فيلا | 5 غرف نوم | مجلس واسع | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا | 5 غرف نوم | مجلس واسع | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم - غرفة.
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18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 5 غرف نوم | مجلس واسع | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي

للبيع.فيلا | 5 غرف نوم | مجلس واسع | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا | 5 غرف نوم | مجلس واسع | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم - غرفة.
القسم: 

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا بعائد سنوي | 8 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

للبيع.فيلا بعائد سنوي | 8 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا بعائد سنوي | 8 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي تتكون الفيلا من : 5 أستديوهات 3 شقق كل شقة.
القسم: 

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا بعائد سنوي | 8 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

للبيع.فيلا بعائد سنوي | 8 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا بعائد سنوي | 8 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي تتكون الفيلا من : 5 أستديوهات 3 شقق كل شقة.
القسم: 

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18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | حديقة | مصعد | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع 4 فلل | حديقة | مصعد | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 4 فلل | حديقة | مصعد | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل مقسم إلى : الفيلا الرئيسية م.
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اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | حديقة | مصعد | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع 4 فلل | حديقة | مصعد | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 4 فلل | حديقة | مصعد | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل مقسم إلى : الفيلا الرئيسية م.
القسم: 

اتصل

18/1/2021
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