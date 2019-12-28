مارفيل . لتوفير الشغالات والمربيات و ج المسنين والطباخات

(فرصة عمل)
|شغل البيت كتير عليكي، وزهقتي من حكايات الشغالات، وكل يوم والتاني تغيري شغالة أو هي تسيبك، ومحتاجة شغالة تساعدك في نظافة البيت !! #شركة_مارفيل هتوفرلك اللي بتدوري عليه من زمان، لأننا بنقدملك شغالات وعاملات نظافة علي أعلي مستوي من الخبرة ومدربات علي خدمة المنازل بالإضافة إلي أمانة كاملة داخل منزلك. -ساره عاملة سودانية مقيمة، خبرة في كافة الأعمال المنزلية والنظافة بحكم عملها 4 سنوات وبتساعد في المطبخ، وشاطرة في المكواة، وأمينة وملتزمة، وعمرها 25 سنة، وجاهزة لبدء العمل فورًا. - أفراح بيبي سيتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مارفيل للخدمات المتطورة
|التليفون:
|01101166100
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|العنوان:
|النزهه الجديده- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046879
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