مارفيل توفر لكي كافة العمالة المنزلية

زى ما بتختاري طعام أسرتك بعناية ولبسك بدقه وذوق راقي، لازم كمان تختاري الشغالة اللي في بيتك بنفس العناية والدقة، لأنها لازم تكون أمينه علي بيتك وأولادك. نحن في #شركة_مارفيل نوفر شغالات مدربات على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة بالإضافة للجدية والالتزام والأمانة، والتعامل مع للأسر والعائلات فقط. ونوفر لكم - عاملات نظافة خبرة بكافة الأعمال المنزلية (مقيمات، شفت(. - مربيات الأطفال (بيبي سيتر)، متعلمة. - طباخات (شرقي وغربي( - جليسات مسنين للاستفسار : 01101166100 01101177100 01101188100