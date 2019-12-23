مارفيل توفر لكي كافة العمالة المنزلية

(فرصة عمل)
|زى ما بتختاري طعام أسرتك بعناية ولبسك بدقه وذوق راقي، لازم كمان تختاري الشغالة اللي في بيتك بنفس العناية والدقة، لأنها لازم تكون أمينه علي بيتك وأولادك. نحن في #شركة_مارفيل نوفر شغالات مدربات على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة بالإضافة للجدية والالتزام والأمانة، والتعامل مع للأسر والعائلات فقط. ونوفر لكم - عاملات نظافة خبرة بكافة الأعمال المنزلية (مقيمات، شفت(. - مربيات الأطفال (بيبي سيتر)، متعلمة. - طباخات (شرقي وغربي( - جليسات مسنين للاستفسار : 01101166100 01101177100 01101188100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مارفيل للخدمات المتطورة
|التليفون:
|01101166100
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|العنوان:
|- النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046326
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه