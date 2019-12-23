مارفيل توفر لكي كافة العمالة المنزلية

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تفاصيل الإعلان
زى ما بتختاري طعام أسرتك بعناية ولبسك بدقه وذوق راقي، لازم كمان تختاري الشغالة اللي في بيتك بنفس العناية والدقة، لأنها لازم تكون أمينه علي بيتك وأولادك. نحن في #شركة_مارفيل نوفر شغالات مدربات على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة بالإضافة للجدية والالتزام والأمانة، والتعامل مع للأسر والعائلات فقط. ونوفر لكم - عاملات نظافة خبرة بكافة الأعمال المنزلية (مقيمات، شفت(. - مربيات الأطفال (بيبي سيتر)، متعلمة. - طباخات (شرقي وغربي( - جليسات مسنين للاستفسار : 01101166100 01101177100 01101188100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مارفيل للخدمات المتطورة
التليفون: 01101166100

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العنوان: - النزهة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046326
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14/12/2019
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14/12/2019
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توفير شغالات وجليسات اطفال ومسنين للاسر لجميع المحافظات

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2,000 جنيه

7/12/2019
صورة الاعلان: نزودكم بالخدم والشغالات,جل يسات المسنين والمربيات بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بالخدم والشغالات,جل يسات المسنين والمربيات بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بالخدم والشغالات,جليسات المسنين والمربيات بكافة المحافظات01223333060 لدينا لكل اسرة و منزل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/12/2019
صورة الاعلان: مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكم بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكم بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكم بكافة المحافظات 01223333060 خدم شغالات اجانب من نيجيريا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/12/2019
صورة الاعلان: نوفر للاسر المربيات وراعيات المسنين والخادمات بجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر للاسر المربيات وراعيات المسنين والخادمات بجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر للاسر المربيات وراعيات المسنين والخادمات بجميع المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/11/2019
صورة الاعلان: متوفرلدينا جليسات المسنين والمربيات والشغالات بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

متوفرلدينا جليسات المسنين والمربيات والشغالات بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

متوفرلدينا جليسات المسنين والمربيات والشغالات بكافة المحافظات01126700074 مھما كان اللي بتدور عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/11/2019
صورة الاعلان: نزودكم بأمهر شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بأمهر شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بأمهر شغالات,مربيات,راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنب.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

22/11/2019
صورة الاعلان: نقدم للأسر خدم وشغالات وراعيات للمسنين والاطفال بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نقدم للأسر خدم وشغالات وراعيات للمسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نقدم للأسر خدم وشغالات وراعيات للمسنين والاطفال بكافة المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/11/2019
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