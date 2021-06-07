مارس رياضتك المفضلة ع اجمل شاطئ رملى فى ماليبو السخنة

(للبيع)
|العب رياضة كل يوم ع اجمل شاطئ رملى فى ماليبو السخنة و خليك جمب خدماتك جيم ونادى صحى و منطقة ملاعب و مول تجارى وخدمات تانية اكتر كلها جمب شاليهك تشطيب سوبر لوكس ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) بحديقة جميلة و استلام فورى والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا فون او اتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى اجمل قرى العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|ماليبو السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|394,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096274
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