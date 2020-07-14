ماجستير إعداد المدربين وإعداد الحقائب التدريبية والتدريب عبر الانترنت

(للبيع)
|🤗 تعلن منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات عن فتح باب الحجز لدراسة الماجستير المهني في : 💎 إعداد المدربين وإعداد الحقائب التدريبية والتدريب عبر الانترنت 💎 📖 إمكانية الدراسة عن البعد ( اون لاين ) 🏅يحصل المتدرب على : 📜شهادة موثقة من منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات برقم كود خاص به على موقع المنظمة بالإضافة إلى الحصول على : 📋 شهادة اعتماد كمدرب من منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات مجانا 💵 سارع بالحجز بخصم 50% لفترة محدودة بسعر 200 دولار .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دينا الجيار
|التليفون:
|01003931533
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|العنوان:
|اون لاين- الثامن
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 دولار
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062977
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