ماتفكرش كتير وتعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)
|ما تفكرش كتير وتعالى امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس فى راس سدر (2 غرفة نوم + حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) استلام فورى و قريب من كل خدماتك حمامات السباحة وملاعب وهايبر ماركت كل ده واكتر عندنا بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا بسرعة كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر استلام فورى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049316
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