ماتفكرش كتير وتعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

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صورة الاعلان: ماتفكرش كتير وتعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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ما تفكرش كتير وتعالى امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس فى راس سدر (2 غرفة نوم + حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) استلام فورى و قريب من كل خدماتك حمامات السباحة وملاعب وهايبر ماركت كل ده واكتر عندنا بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا بسرعة كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر استلام فورى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 180,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049316
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: علي اجمل ڨيو في راس سدر شاليهك برووف خاص - في جنوب سيناء مصر

علي اجمل ڨيو في راس سدر شاليهك برووف خاص

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

علي اجمل ڨيو في راس سدر امتلك شاليهك برووف خاص وشوف البحر من شاليهك واستمتع بأحلي الالعاب التر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك بالتقسيط المريح وبدون فوائد في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بالتقسيط المريح وبدون فوائد في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك علي البحر والاكوا بارك واستمتع بأحلي صيد واحلي رحلات باليخت واستمتع بخدمات القرية حماما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: دلوقتى هتستلم شاليهك فى اجمل قرى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

دلوقتى هتستلم شاليهك فى اجمل قرى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

دلوقتى هتستلم شاليهك فى اجمل قرى راس سدر تشطيب سوبر لوكس (3غرفة نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: استلم فورى وقسط شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استلم فورى وقسط شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا فى راس سدر وقسط براحتك وبدون اى فوائد واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة واجمل .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: خليك معانا وامتلك شاليهك قريب من اجمل بحر فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

خليك معانا وامتلك شاليهك قريب من اجمل بحر فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك قريب من اجمل بحر فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) با.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: احلي ايام حياتك هتعيشها في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

احلي ايام حياتك هتعيشها في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وهتعيش احلي ايام حياتك مع عيلتك او صحابك وهتروح في اي وقت براحتك طول ايام السنة وكم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

15/1/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليه براس سدر وخلي اولادك يطيروا من الفرحة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه براس سدر وخلي اولادك يطيروا من الفرحة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك الخاص في لاسيرينا باي راس سدر وخلي اودلادك فرحانين لانك هتروح في اي وقت وممكن تقضي فيه .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر مش زي اي شاليه - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر مش زي اي شاليه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر مش زي اي شاليه وهيبقي احلي مصيف مع عيلتك وصحابك وهتروح في اي وقت في السنة وشاليهك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: مصيفك احلي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي - في جنوب سيناء مصر

مصيفك احلي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في قرية لاسيرينا باي أحلي قرية في راس سدر ومصيفك هيبقي احلي مصيف مع اولادك او اصحابك وك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: روعة الاحساس باستلام شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

روعة الاحساس باستلام شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا فى راس سدر وعيش روعة الاحساس وخليك قريب من خدماتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحماما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: الحق مفاجأة السنة الجديدة وامتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

الحق مفاجأة السنة الجديدة وامتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

مفاجأة السنة الجديدة عندنا فى راس سدر هتستلم شاليهك فورا فى راس سدر 105م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: ايامك الجاية احلي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ايامك الجاية احلي في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

ايامك الجاية احلي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر شاليهك تشطيب سوبر لوكس - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك تشطيب سوبر لوكس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر 75م (2 غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه براس سدر ع البحر وفرح اولادك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه براس سدر ع البحر وفرح اولادك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك بأمتلاكك شاليه فى راس سدر علي البحر وحواليك كل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعمو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: مصيفك في راس سدر بكل خصوصية - في جنوب سيناء مصر

مصيفك في راس سدر بكل خصوصية

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بخصوصية كاملة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

11/1/2020
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