ماتشيليش هم التنظيف لوحدك

(Business Opportunity)
|عندك عزومة او حفلة و وشايله هم التنظيف و الضيافة؟ اتصلي وماتشيليش هم المطبخ والا النظافه ولاالتوضيب لوحدك الرحاب_لخدمة_المنازل هتساعدك لتوصلي للراحة الي بتحلمي فيها حددي يوم عزومتك واتصلي بينا لتستفيدي من خدماتنا في الضيافة وتنظيف ورعايه الاطفال والمسنين نوفر عاملات يومي بتكلفه بسيطه وايضآ عاملات اسبوعي شهري مع مبيت للحجز ولمزيد من المعلومات: +201012539909
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|elrehab
|Telephone:
|01012539909
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|الرحاب- التجمع
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|250 Pound
|Posting Date:
|5/8/2023
|Ad Number:
|2239981
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