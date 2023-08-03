ماتشيليش هم التنظيف لوحدك

عندك عزومة او حفلة و وشايله هم التنظيف و الضيافة؟ اتصلي وماتشيليش هم المطبخ والا النظافه ولاالتوضيب لوحدك الرحاب_لخدمة_المنازل هتساعدك لتوصلي للراحة الي بتحلمي فيها حددي يوم عزومتك واتصلي بينا لتستفيدي من خدماتنا في الضيافة وتنظيف ورعايه الاطفال والمسنين نوفر عاملات يومي بتكلفه بسيطه وايضآ عاملات اسبوعي شهري مع مبيت للحجز ولمزيد من المعلومات: +201012539909