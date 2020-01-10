ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

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ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بمساحة 150م تشطيب اكسترا لوكس ( 3غرف نوم +2 حمام +ريسبشن+مطبخ +تراس ) بالقرب من عالم ديزنى ونادى صحى ورياضى بسعر مميز جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تفكير كلمنا على 01201135481 واعرف العرض اللى مستنيك فى Town Gate
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 183,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/1/2020
رقم الإعلان: 2048332
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8/1/2020
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القسم: 

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8/1/2020
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القاهرة - مصر
القسم: 

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8/1/2020
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8/1/2020
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