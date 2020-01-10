ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بمساحة 150م تشطيب اكسترا لوكس ( 3غرف نوم +2 حمام +ريسبشن+مطبخ +تراس ) بالقرب من عالم ديزنى ونادى صحى ورياضى بسعر مميز جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تفكير كلمنا على 01201135481 واعرف العرض اللى مستنيك فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048332
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