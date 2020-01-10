ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى Town Gate

ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بمساحة 150م تشطيب اكسترا لوكس ( 3غرف نوم +2 حمام +ريسبشن+مطبخ +تراس ) بالقرب من عالم ديزنى ونادى صحى ورياضى بسعر مميز جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تفكير كلمنا على 01201135481 واعرف العرض اللى مستنيك فى Town Gate