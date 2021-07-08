(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بالسعودية مؤهلات متوسطة للعمل " فنى موقع " الشركة تتولى تدريبهم على العمل فى المواقع والمختبرات السن لايزيد عن 25 سنة يحمل رخصة قيادة سارية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|مطلوب مؤهلات متوسطة للعمل فنى موقع- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099740
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30 ريال
3,000 ريال
2,000 ريال
30 ريال
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3,000 ريال
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3,000 ريال
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