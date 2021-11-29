(للبيع)
|مؤسسة نمور الشبكة أجهزة إنذار سرقة - صوتيات - انتركم بوابة - الرياض - طريق أنس بن مالك تقاطع أبوبكر الصديق 0580561162
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منصة دوت الاعلانية
|التليفون:
|0580561162
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|العنوان:
|شارع الاسمرة- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,645 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116198
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