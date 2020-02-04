(طلب عمل)
|مؤسسة مناحى عبدالله العتيبى للمقاولات العامة .الرياض .شقراء.:- صيانة - ترميم تشغيل مبانى كامل ( مفتاح)- طرق إنشاء-فلل-استراحات-ملاحق-مجالس،وكل مايتعلق بالبناء دهانات ترميم باسعار مناسبة للجميع، ،نعمل بدقة لتنفيذ محتوى المخطط والتصميم الهندسي الجودة والدقة وارضاء العميل هدفنا دائما.للتواصل. 0551828519
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|0551828519
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056787
10 جنيه