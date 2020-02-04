مؤسسة مناحى عبدالله العتيبى للمقاولات العامة .الرياض .شقراء.:- صيانة - ترميم تشغيل مبانى كامل ( مفتاح)- طرق إنشاء-فلل-استراحات-ملاحق-مجالس،وكل مايتعلق بالبناء دهانات ترميم باسعار مناسبة للجميع، ،نعمل بدقة لتنفيذ محتوى المخطط والتصميم الهندسي الجودة والدقة وارضاء العميل هدفنا دائما.للتواصل. 0551828519