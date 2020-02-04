مؤسسة مناحى عبدالله العتيبى للمقاولات العامة .الرياض .شقراء

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تفاصيل الإعلان
مؤسسة مناحى عبدالله العتيبى للمقاولات العامة .الرياض .شقراء.:- صيانة - ترميم تشغيل مبانى كامل ( مفتاح)- طرق إنشاء-فلل-استراحات-ملاحق-مجالس،وكل مايتعلق بالبناء دهانات ترميم باسعار مناسبة للجميع، ،نعمل بدقة لتنفيذ محتوى المخطط والتصميم الهندسي الجودة والدقة وارضاء العميل هدفنا دائما.للتواصل. 0551828519
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 0551828519

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العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/3/2020
رقم الإعلان: 2056787
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صورة الاعلان: المهندس جروب لاعمال نظافة الواجهات - في الجيزة مصر

المهندس جروب لاعمال نظافة الواجهات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المهندس جروب تهتم بخدمات التنظيف الداخلى و الخارجى وبإشراف مختصين وذوى خبره. تحرص المهندس دائما بت.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

4/2/2020
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