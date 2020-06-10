(فرصة عمل)
|مؤسسة عمال مصر لإدارة وتشغيل خطوط الانتاج والمنشأت الصناعية توفر عمالة للمصانع مدربة علي اعلي مستوي ومأمن عليهم وبسكن للعمال يعني بنوفر لأصحاب المصانع كل حاجه تخص العمال للتواصل والتعاقد يرجي الاتصال علي : 01100922460 01067460338 01102999278 01101994573
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مؤسسة عمال مصر
|التليفون:
|01100922460
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060546
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