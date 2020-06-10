مؤسسة عمال مصر لإدارة وتشغيل خطوط الانتاج

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مؤسسة عمال مصر لإدارة وتشغيل خطوط الانتاج والمنشأت الصناعية توفر عمالة للمصانع مدربة علي اعلي مستوي ومأمن عليهم وبسكن للعمال يعني بنوفر لأصحاب المصانع كل حاجه تخص العمال للتواصل والتعاقد يرجي الاتصال علي : 01100922460 01067460338 01102999278 01101994573
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مؤسسة عمال مصر
التليفون: 01100922460

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/6/2020
رقم الإعلان: 2060546
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: قانون جديد بالمعمورة في موقع متميز

قانون جديد بالمعمورة في موقع متميز

(للإيجار)

شقة قانون جديد بالمعمورة في موقع متميز بـ900 جنية في الشهر 01012412542 تقع الشقة بالمعمورة البلد في .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

900 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: خليك من المميزين وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية

خليك من المميزين وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)

انت مميز عشان شقتك فى كمبوند Town Gate بالعاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

336,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: استثمارك هيزيد بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

استثمارك هيزيد بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

زود استثمارك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من مسجد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقة فى كمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى العاصمة الادارية 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع لبداية حياة جديدة فى العاصمة الادارية

شقة للبيع لبداية حياة جديدة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

لبداية حياة جديدة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من طر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: ابدأ استثمارك فى كمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية

ابدأ استثمارك فى كمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية

(للبيع)

ابدأ استثمارك قريب من حى السفارات فى العاصمة الادارية 190 م (3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وكل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

10/6/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة لاستثمار مضمون فى راس سدر

شاليه للبيع بحديقة لاستثمار مضمون فى راس سدر

(للبيع)

لاستثمار مضمون فى راس سدر امتلك شاليه بحديقة 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بحديقة روعة فى السخنة

امتلك شاليه بحديقة روعة فى السخنة

(للتقسيط)

شاليهك بحديقة روعة فى لاسيرينا بالم بيتش 120 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: فرصتك للاستثمار فى اضخم مول بالعاصمة الادارية

فرصتك للاستثمار فى اضخم مول بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

فى اضخم مول بالعاصمة الادارية امتلك محلك تشطيب ارضيات رخام + محارة امام فندق الماسة وقريب من النهر ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

105,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: لمحبى الاستثمار التجارى تعالى وامتلك محلك فى Masa Mall

لمحبى الاستثمار التجارى تعالى وامتلك محلك فى Masa Mall

(للبيع)

بتحب تستثمر فى اكبر مول فى العاصمة الادارية تعالى وامتلك محلك التجارى بالمساحة اللى تختارها امام فند.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: محل للبيع بموقع متميز بالعاصمة الادارية

محل للبيع بموقع متميز بالعاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك محلك فى مول الماسة بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية 28 م امام فندق الماسة وقريب من الحي الح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

252,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه للخدمات الشامله ومكافحه الحشرات

الشركه الفرنسيه للخدمات الشامله ومكافحه الحشرات

(للبيع)

خدماتنا : لدينا اقوى المبيدات المستوردة بدون رائحة لمكافحة: (الصراصير - النمل - السوس -الناموس- البق.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

500 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: بدون رسوم مطلوب للعمل في شركة تكييفات فنيين

بدون رسوم مطلوب للعمل في شركة تكييفات فنيين

(فرصة عمل)

بدون رسوم مطلوب للعمل في شركة تكييفات فنيين طبيعة العمل : تجميع وتقفيل تكييفات مميزات العمل : مرتب.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,200 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: مصنع 1400م الكيلو 21 غرب مجرة العصافرة

مصنع 1400م الكيلو 21 غرب مجرة العصافرة

(للبيع)

مصنع 1400م الكيلو 21 غرب مجرة العصافرة رخصة وسجل صناعى مبانى انشاءات جديدة كلها مبنى خرسانة 900م كهر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

9/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا خصائى طورائ ماجستير اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركز

مطلوب فورا خصائى طورائ ماجستير اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركز

(فرصة عمل)

مطلوب فوراااااااا ا خصائى طورائ ماجستير اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة لمستشفى مميز بالمدينة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager