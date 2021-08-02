مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)
|يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس التجميليه الديكوريه وجميع انواع الكشافات واعمدة الانارة التجميليه والديكورية واعمدة انارة الشوارع والمنتجات الخرسانية انترلوك وبردورات وكراسي حدائق والمجسمات الجمالية والالياف الزجاجية المضيئة ومولدات الطاقه تجدونها لدينا والمجسمات الجماليه على اعمدة الشوارع نحن متخصصون باعمدة انارة الشوارع واعمدة الانارة الديكوريه (وكشافات الطاقة الشمسيه) والمستلزمات الكامله لشركات المقاولات والبلدياتاعمدة انار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء
|التليفون:
|0507610235
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|العنوان:
|مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية- نجران
نجران - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101319
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