مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء - في نجران السعودية

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يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس التجميليه الديكوريه وجميع انواع الكشافات واعمدة الانارة التجميليه والديكورية واعمدة انارة الشوارع والمنتجات الخرسانية انترلوك وبردورات وكراسي حدائق والمجسمات الجمالية والالياف الزجاجية المضيئة ومولدات الطاقه تجدونها لدينا والمجسمات الجماليه على اعمدة الشوارع نحن متخصصون باعمدة انارة الشوارع واعمدة الانارة الديكوريه (وكشافات الطاقة الشمسيه) والمستلزمات الكامله لشركات المقاولات والبلدياتاعمدة انار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء
التليفون: 0507610235

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العنوان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية- نجران
نجران -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 2/8/2021
رقم الإعلان: 2101319
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عرض خاص ومميز علي اجهزه الاكسس كنترول

عرض خاص ومميز علي اجهزه الاكسس كنترول

(للبيع)

عرض خاص ومميز علي اجهزه الاكسس كنترول • للتواصل جوال او واتساب _ ( 0550028479 ) • واتساب _ wa.me/96.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

(للبيع)

متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول( Timmy ) هناك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من الاجهزة ونحن .

1,100 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

(للبيع)

الوصف متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول GL500 المواصفات: عدد حركاته 110 الف حركة. يوجد معه عدد 1 ر.

1,000 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

(للبيع)

متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول( Timmy ) هناك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من الاجهزة ونحن .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

(للبيع)

متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول( Timmy ) هناك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من الاجهزة ونحن .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,400 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس.
العنوان:

جازان - السعودية

100 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة مصرية تأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(فرص)

معلمة مصرية خصوصية للتأسيس بالصيف وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء متابعة وتأسيس رياضيات انجليزي.
العنوان:

تبوك - السعودية

6,648 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي اجهزه الاكسس كنترول

عرض خاص علي اجهزه الاكسس كنترول

(للبيع)

عرض خاص علي اجهزه الاكسس كنترول • للتواصل جوال او واتساب _ ( 0550028479 ) • واتساب _ wa.me/96605500.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

1/8/2021
صورة الاعلان: جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

(للبيع)

ضد السرقه(مساميره داخليه ولا تقدر تفتحها الا بعد ما تفتح غطاء الجهاز بالمفتاح الخاص له) يتحمل 3 طن .
العنوان:

جازان - السعودية

575 ريال

1/8/2021
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

(للبيع)

●سستم كامل لإدارة محلات الحلاقة يدعم الضريبة المضافة -الشاشة التاتش لمعالج : j1900 QUAD CORE .
العنوان:

الرياض - السعودية

3,250 ريال

1/8/2021
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

نحن مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء بالرياض يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة ل.
العنوان:

الباحة - السعودية

100 ريال

31/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب #أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

مطلوب #أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب #محاسب_عام لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

مطلوب #محاسب_عام لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب #مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية لشركة كبرى بالسعودية

مطلوب #مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية لشركة كبرى بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الشركات فى مج.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: صمم بيتك باحداث التصاميم الداخلية والخارجية interior design

صمم بيتك باحداث التصاميم الداخلية والخارجية interior design

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/7/2021
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