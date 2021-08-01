مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء - في الباحة السعودية

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نحن مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء بالرياض يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس التجميليه الديكوريه وجميع انواع الكشافات واعمدة الانارة التجميليه والديكورية واعمدة انارة الشوارع والمنتجات الخرسانية انترلوك وبردورات وكراسي حدائق والمجسمات الجمالية والالياف الزجاجية المضيئة ومولدات الطاقه تجدونها لدينا والمجسمات الجماليه على اعمدة الشوارع نحن متخصصون باعمدة انارة الشوارع واعمدة الانارة الديكوريه (وكشافات الطاقة الشمسيه) و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء
التليفون: 00966507610235

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Riyadh- الرياض
الباحة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 31/7/2021
رقم الإعلان: 2101190
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عرض خاص علي اجهزه الاكسس كنترول

عرض خاص علي اجهزه الاكسس كنترول

(للبيع)

عرض خاص علي اجهزه الاكسس كنترول • للتواصل جوال او واتساب _ ( 0550028479 ) • واتساب _ wa.me/96605500.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

1/8/2021
صورة الاعلان: جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

(للبيع)

ضد السرقه(مساميره داخليه ولا تقدر تفتحها الا بعد ما تفتح غطاء الجهاز بالمفتاح الخاص له) يتحمل 3 طن .
العنوان:

جازان - السعودية

575 ريال

1/8/2021
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

(للبيع)

●سستم كامل لإدارة محلات الحلاقة يدعم الضريبة المضافة -الشاشة التاتش لمعالج : j1900 QUAD CORE .
العنوان:

الرياض - السعودية

3,250 ريال

1/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب #محاسب_عام لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

مطلوب #محاسب_عام لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب #أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

مطلوب #أخصائي_تسويق لكبرى الشركات التجارية بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى الشركات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب #مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية لشركة كبرى بالسعودية

مطلوب #مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية لشركة كبرى بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الشركات فى مج.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: صمم بيتك باحداث التصاميم الداخلية والخارجية interior design

صمم بيتك باحداث التصاميم الداخلية والخارجية interior design

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: تصميم ديكور 3D افضل التصاميم الداخلية والخارجية

تصميم ديكور 3D افضل التصاميم الداخلية والخارجية

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدربة لياقة

مطلوب مدربة لياقة

(فرصة عمل)

مطلوب مدربة لياقة بدنية للعمل في نادي رياضي نسائي بالسعودية الباحة حاصلة على بكالوريوس تربية بدنية و.
العنوان:

الباحة - السعودية

اتصل

30/7/2021
صورة الاعلان: جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات احجز مكان سيارات

جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات احجز مكان سيارات

(للبيع)

جهاز لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات. هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من.

575 ريال

29/7/2021
صورة الاعلان: جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

(للبيع)

جهاز لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات. هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من.

600 ريال

29/7/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى

اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى

(للبيع)

●القفل الإلكترونى timmy tfs 70 -يعمل( ب البصمة-الكارت-الرقم السرى) -القفل يعمل على جميع الابوا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

29/7/2021
صورة الاعلان: ارخص اجهزة اكسس كنترول قفل باب يعمل بالبصمة والكارت وارقم السرى

ارخص اجهزة اكسس كنترول قفل باب يعمل بالبصمة والكارت وارقم السرى

(للبيع)

●القفل الإلكترونى timmy tfs50w -القفل مصمما خصيصا لمقاومة الماء water proofوعوال الجول المختلف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,400 ريال

29/7/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى

اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى

(للبيع)

نظام المنزل الذكي قفل يعمل بكلمة المرور الرقمية الكارت البصمة Access Control System أنظمة خاصة للتحك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

28/7/2021
صورة الاعلان: جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

جهاز حاجز ومصد مواقف السيارات ZKT ECO احجز مكان سيارات

(للبيع)

ضد السرقه(مساميره داخليه ولا تقدر تفتحها الا بعد ما تفتح غطاء الجهاز بالمفتاح الخاص له) ✔ يتح.

600 ريال

28/7/2021
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