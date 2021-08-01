مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)
|نحن مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء بالرياض يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس التجميليه الديكوريه وجميع انواع الكشافات واعمدة الانارة التجميليه والديكورية واعمدة انارة الشوارع والمنتجات الخرسانية انترلوك وبردورات وكراسي حدائق والمجسمات الجمالية والالياف الزجاجية المضيئة ومولدات الطاقه تجدونها لدينا والمجسمات الجماليه على اعمدة الشوارع نحن متخصصون باعمدة انارة الشوارع واعمدة الانارة الديكوريه (وكشافات الطاقة الشمسيه) و
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء
|التليفون:
|00966507610235
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|العنوان:
|Riyadh- الرياض
الباحة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2021
|رقم الإعلان:
|2101190
1,000 ريال
575 ريال
3,250 ريال
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