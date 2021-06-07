مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)
|يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس التجميليه الديكوريه وجميع انواع الكشافات واعمدة الانارة التجميليه والديكورية واعمدة انارة الشوارع والمنتجات الخرسانية انترلوك وبردورات وكراسي حدائق والمجسمات الجمالية والالياف الزجاجية المضيئة ومولدات الطاقه تجدونها لدينا والمجسمات الجماليه على اعمدة الشوارع نحن متخصصون باعمدة انارة الشوارع واعمدة الانارة الديكوريه (وكشافات الطاقة الشمسيه) والمستلزمات الكامله لشركات المقاولات والبلديات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء
|التليفون:
|0507610235
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|00966507610235- الباحة
الباحة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096133
1 ريال
اتصل
11,411 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
490,000 جنيه
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل