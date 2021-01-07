مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

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صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء - في نجران السعودية

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يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس التجميليه الديكوريه وجميع انواع الكشافات واعمدة الانارة التجميليه والديكورية واعمدة انارة الشوارع والمنتجات الخرسانية انترلوك وبردورات وكراسي حدائق والمجسمات الجمالية والالياف الزجاجية المضيئة ومولدات الطاقه تجدونها لدينا والمجسمات الجماليه على اعمدة الشوارع نحن متخصصون باعمدة انارة الشوارع واعمدة الانارة الديكوريه (وكشافات الطاقة الشمسيه) والمستلزمات الكامله لشركات المقاولات والبلديات اعمدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء
التليفون: 00966507610235

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- نجران
نجران -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079577
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صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء - في نجران السعودية

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

- في نجران السعودية

يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس.
العنوان:

نجران - السعودية

100 ريال

7/1/2021
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