مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء - في نجران السعودية

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يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس التجميليه الديكوريه وجميع انواع الكشافات واعمدة الانارة التجميليه والديكورية واعمدة انارة الشوارع والمنتجات الخرسانية انترلوك وبردورات وكراسي حدائق والمجسمات الجمالية والالياف الزجاجية المضيئة ومولدات الطاقه تجدونها لدينا والمجسمات الجماليه على اعمدة الشوارع نحن متخصصون باعمدة انارة الشوارع واعمدة الانارة الديكوريه (وكشافات الطاقة الشمسيه) والمستلزمات الكامله لشركات المقاولات والبلديات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء
التليفون: 00966507610235

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - نجران
نجران -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 ريال
تاريخ الإعلان: 7/1/2021
رقم الإعلان: 2079040
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات لكبري المجمعات الطبيه في السعوديه

مطلوب ممرضات لكبري المجمعات الطبيه في السعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب ممرضات لكبري المجمعات الطبيه في السعوديه الشروط:. حاصله على بكالوريوس تمريض حاصله على برومترك.
العنوان:

القصيم - السعودية

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7/1/2021
صورة الاعلان: المصدات والشوكيات الأمنية

المصدات والشوكيات الأمنية

(للبيع)

لا شك أن المصدات الأمنية العمودية ونصف الدائرية وكذلك الشوكيات هي أحد أهم أدوات الأمان من الٌأقتحاما.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة صفوف انتظار متعددة الاشكال للعملاء

اجهزة صفوف انتظار متعددة الاشكال للعملاء

(للبيع)

لتعامل اكثر سهولة ويسر مع عملائك نقدم لك عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

(للبيع)

تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات خروج ودخول السيارات، ويتم فتح البوابات الإلكتر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: شاشات عرض تفاعلية للاستخدامات المتعددة

شاشات عرض تفاعلية للاستخدامات المتعددة

(للبيع)

تقدر تريح عملائك من خلال التفاعل المباشر نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل الم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: أجهزة البصمة

أجهزة البصمة

(للبيع)

يوجد لدينا جهاز بصمة متنقل مع ميزة الحضور والإنصراف ZK-MA 100 1. جهاز بصمة إصبع مع ميزة الحضور والإن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/1/2021
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صورة الاعلان: كاميرا مراقبة حرارية لمراقبة وقياس درجة حرارة الأفراد

كاميرا مراقبة حرارية لمراقبة وقياس درجة حرارة الأفراد

(للبيع)

كاميرات مراقبة درجة حرارة الافراد اثناء الدخول والخروج مع الاحتفاظ بسجل كامل للأفراد عن حالة درجة ال.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات ومصانع الحديد بالسعوديه ( جده ) : مدير مالي

مطلوب لكبرى شركات ومصانع الحديد بالسعوديه ( جده ) : مدير مالي

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات ومصانع الحديد بالسعوديه ( جده ) : مدير مالى بالشروط الأتيه : *خبرة لا تقل عن 5 س.

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: دراجات هوائية سيكل سياكل

دراجات هوائية سيكل سياكل

(للبيع)

دراجات هوائية هجين للتواصل المنيوم كامل للتواصل واتساب 0558672973.
العنوان:

الرياض - السعودية

900 ريال

5/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الافراد الحديثة

بوابات الافراد الحديثة

(للبيع)

ـ،ـ بوابات دخول الأفراد والموظفين بالبصمة والكارت: تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية الحديثة

طابعات الكروت البلاستيكية الحديثة

(للبيع)

لتسهيل عملية طبع الكروت لدينا لكم وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد والوج.
القسم: 

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة

جهاز قياس درجة الحرارة

(للبيع)

تيرموميتر ديجيتال لقياس درجة حرارة الجسم بدقة مزودة بشاشة رقمية يقوم بإنذار صوتي وضوئي عند إكتشاف د.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: شاشات دعائية تفاعلية

شاشات دعائية تفاعلية

(للبيع)

عرض خاص على جميع شاشات تفاعلية بانواعها تعمل بلمس او بدون وبجميع المقاسات متوفر شاشات تفاعلية تعمل .
العنوان:

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اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: الكاميرات الحرارية الوقائية المتطورة

الكاميرات الحرارية الوقائية المتطورة

(للبيع)

الكاميرات الحرارية المتطورة : تعتبر الكاميرات الحرارية المتطورة أداة فعالة فى الكشف عن درجات الحرارة.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

(للبيع)

مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايصالات حرارية درج كاشير 5 فتحات برنامج متطور للم.
العنوان:

عسير - السعودية

اتصل

4/1/2021
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