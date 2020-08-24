مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس التجميليه الديكوريه وجميع انواع الكشافات واعمدة الانارة التجميليه والديكورية واعمدة انارة الشوارع والمنتجات الخرسانية انترلوك وبردورات وكراسي حدائق والمجسمات الجمالية والالياف الزجاجية المضيئة ومولدات الطاقه تجدونها لدينا والمجسمات الجماليه على اعمدة الشوارع نحن متخصصون باعمدة انارة الشوارع واعمدة الانارة الديكوريه (وكشافات الطاقة الشمسيه) والمستلزمات الكامله لشركات المقاولات والبلديات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء
التليفون: 0507610235

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 28/10/2020
رقم الإعلان: 2070713
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صورة الاعلان: مقاول تركيب شبوك - في الرياض السعودية

مقاول تركيب شبوك

(مطلوب)

- في الرياض السعودية

نحن متخصصون في توريد وتركيب اسوار الشبك الأمنيه لجميع المواقع الحكوميه للتواصل معنا 0509075074.
العنوان:

الرياض - السعودية

50 ريال

24/8/2020
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