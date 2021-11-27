مؤسسة تاج الدين

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تفاصيل الإعلان
مؤسسة تاج الدين نتفهم حرص المستثمرين عند انشاء اعمالهم التجارية ان يمثلهم من لديه الخبره والدرايه والموهبه لتجنب الوقوع في اي معوقات ولاتخاذ القرارات الحاسمه في الوقت المناسب وهو ما يقدمه مكتبنا علي يد فريق من المحامين الموهوبين الذين لديهم القدرة علي الاستجابة لاحتياجات عملائنا التجارية والاقتصادية وتشمل خدماتنا : تمثيل عملائنا في كل المنازعات التجارية والضريبية تمثيل عملائنا امام المحاكم التجارية والاقتصادية بكل درجاتها تنفيذ وتفسير الاتفاقيات والعقود التجارية تحصيل الديون التجارية المعدوم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمرو زيدان
التليفون: 01093950433

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العنوان: امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 9 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/11/2021
رقم الإعلان: 2113402
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