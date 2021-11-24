(للبيع)
|مؤسسة تاج الدين نحن لدينا فريق متميز من المحامين الموهوبين في القضايا والمنازعات ذات الطابع الجنائي ونقوم بتمثيل العملاء في : الجرائم المتعلقة بالنشاط التجاري الجرائم الإلكترونية جرائم الأموال والرشوه والاختلاس والفساد قضايا الجنايات والجنح والمخالفات تنفيذ الأحكام الجنائية يمكنك التواصل معنا من خلال رقم الهاتف : 01093950433 واتساب : 01554295049 ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من خلال تطبيق الفيس بوك من خلال اسالتكم أو استفسارتكم و ابداء إعجابكم على صفحتنا على الفيس بوك /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمرو زيدان
|التليفون:
|01093950433
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|العنوان:
|امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112955
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