مؤسسة تاج الدين

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تفاصيل الإعلان
مؤسسة تاج الدين نحن لدينا فريق متميز من المحامين الموهوبين في القضايا والمنازعات ذات الطابع الجنائي ونقوم بتمثيل العملاء في : الجرائم المتعلقة بالنشاط التجاري الجرائم الإلكترونية جرائم الأموال والرشوه والاختلاس والفساد قضايا الجنايات والجنح والمخالفات تنفيذ الأحكام الجنائية يمكنك التواصل معنا من خلال رقم الهاتف : 01093950433 واتساب : 01554295049 ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من خلال تطبيق الفيس بوك من خلال اسالتكم أو استفسارتكم و ابداء إعجابكم على صفحتنا على الفيس بوك /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمرو زيدان
التليفون: 01093950433

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/11/2021
رقم الإعلان: 2112955
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