مؤسسة اللحوم من كازاخستان تبحث عن مشتريي الجملة

نبحث عن مشتريي الجملة للحم البقري من كازاخستان في الخليج العربي و البلاد العربية: السعودية و البحرين و القطر و الامارات و لبنان و مصر و غيرها. واتساب للتواصل مع مدير التصدير: 0077786016143