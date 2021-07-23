مؤسسة اللحوم من كازاخستان تبحث عن مشتريي الجملة

(للبيع)

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كازاخستان (Almaty) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مؤسسة اللحوم من كازاخستان تبحث عن مشتريي الجملة - في Almaty كازاخستان

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نبحث عن مشتريي الجملة للحم البقري من كازاخستان في الخليج العربي و البلاد العربية: السعودية و البحرين و القطر و الامارات و لبنان و مصر و غيرها. واتساب للتواصل مع مدير التصدير: 0077786016143
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Abusultan
التليفون: 77786016143

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العنوان: - Almaty
Almaty -

كازاخستان
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7 دولار
تاريخ الإعلان: 23/7/2021
رقم الإعلان: 2100432
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