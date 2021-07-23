مؤسسة اللحوم من كازاخستان تبحث عن مشتريي الجملة

(للبيع)
|نبحث عن مشتريي الجملة للحم البقري من كازاخستان في الخليج العربي و البلاد العربية: السعودية و البحرين و القطر و الامارات و لبنان و مصر و غيرها. واتساب للتواصل مع مدير التصدير: 0077786016143
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Abusultan
|التليفون:
|77786016143
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|العنوان:
|- Almaty
Almaty - كازاخستان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7 دولار
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100432
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