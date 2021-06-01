مؤسسة ابداع الدمام للمقاولات العامة الشرقية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مؤسسة ابداع الدمام للمقاولات العامة الشرقية مؤسسة ابداع الدمام هي مؤسسة مختصة في المقاولات العامة في الشرقية حيث تقدم كافة خدمات الدهانات والديكورات ، تركيب العوازل ضد التسريب ، تركيب ورق الجدران ، تركيب مظلات وسواتر. وتحرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة ممكنة وبأيدي عاملة محترفة ومتخصصة في المجال وبأسعار مناسبة ومنافسة. للاستفسار والطلب: 0551293522 www.paintdamam.com الخدمات المتوفرة: أصباغ داخلية وخارجية, ديكورات, ورق جدران, عزل اسطح، ترميم وتشطيب, مظلات وسواتر. لمشاهدة الاعمال علي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مؤسسة ابداع الدمام للمقاولات
التليفون: 0551293522

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: السعودية الدملم- الدمام
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 21/8/2021
رقم الإعلان: 2103117
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ارضييات ريز فلور - في الرياض السعودية

ارضييات ريز فلور

(للبيع)

- في الرياض السعودية

توريد و تركيب ارضييات ريز فلور خشبي و اسمنتي مع التشطيب و بدون تشطيب . كافة الارتفاعات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: قواطع دورات مياه فينوليك - في الرياض السعودية

قواطع دورات مياه فينوليك

(للبيع)

- في الرياض السعودية

توريد و نركيب قواطع و ابواب دورات مياه من مادة الفينوليك المقاوم للماء و الرطوبة و الاكسسوارات ستانل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/6/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager