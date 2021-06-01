مؤسسة ابداع الدمام للمقاولات العامة الشرقية مؤسسة ابداع الدمام هي مؤسسة مختصة في المقاولات العامة في الشرقية حيث تقدم كافة خدمات الدهانات والديكورات ، تركيب العوازل ضد التسريب ، تركيب ورق الجدران ، تركيب مظلات وسواتر. وتحرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة ممكنة وبأيدي عاملة محترفة ومتخصصة في المجال وبأسعار مناسبة ومنافسة. للاستفسار والطلب: 0551293522 www.paintdamam.com الخدمات المتوفرة: أصباغ داخلية وخارجية, ديكورات, ورق جدران, عزل اسطح، ترميم وتشطيب, مظلات وسواتر. لمشاهدة الاعمال علي