ليه تفكر فى الايجار وانت شقتك تمليك فى زافانى

ما تفكرش فى الايجار و انت شقتك تمليك فى زافانى بموقع متميز جدا فى الR7 و قريبة من الحى الدبلوماسى شقتك 139 م بالدور 7 ( 3 غرف نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ + تراس كبير ) بمقدم 169 الف و الباقى بالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تفكير كلمنا على 01201135481 وامتلك شقتك فى زافانى باميز مواقع العاصمة الادارية