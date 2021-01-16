ليه تفكر فى الايجار وانت شقتك تمليك فى زافانى

(للتقسيط)
|ما تفكرش فى الايجار و انت شقتك تمليك فى زافانى بموقع متميز جدا فى الR7 و قريبة من الحى الدبلوماسى شقتك 139 م بالدور 7 ( 3 غرف نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ + تراس كبير ) بمقدم 169 الف و الباقى بالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تفكير كلمنا على 01201135481 وامتلك شقتك فى زافانى باميز مواقع العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|169,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080200
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